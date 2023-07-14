В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек

В ДНР за неделю от обстрелов погибли пять человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в период с 7 по 13 июля погибли пять мирных жителей. Также был ранен 21 человек. Об этом сообщила Омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в ДНР от агрессии киевского режима погибли 214 мирных жителя, 861 гражданских получили ранения, - отмечает Морозова.

Напомним, что за 13 июля в результате обстрела украинских боевиков были повреждены пять жилых домов и один гражданский объект. За сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Республике более 200 боеприпасов.

Кроме того, вооруженные формирования Украины в результате очередного артиллерийского налета ранили мужчину 1999 года рождения по улице Уборевича, 8 в Червоногвардейском районе Макеевки. Также по этому адресу повреждение получил многоквартирный жилой дом.

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