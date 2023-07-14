В Донецке восстановят движение троллейбусного маршрута № 7, ранее закрытого из-за обстрелов

Троллейбусы будут следовать от остановочного пункта «Улица Горького» (Донецк) до остановочного пункта «Кинотеатр «Космос» (Макеевка) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке восстановят работу троллейбусного маршрута № 7, который был закрыт из-за повреждения контактной сети в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Сотрудники предприятия «Донэлектроавтотранс» завершили аварийно-восстановительные работы по троллейбусному маршруту № 7. Его движение было ограничено с 5 октября прошлого года из-за обрыва контактных проводов в результате обстрелов со стороны украинских нацистов, - проинформировал градоначальник.

По словам мэра, после пуско-наладочных работ движение троллейбусов по данному маршруту возобновят в полном объеме. Электротранспорт будет следовать от остановочного пункта «Улица Горького» (Донецк) до остановочного пункта «Кинотеатр «Космос» (Макеевка).

Жителей города просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

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