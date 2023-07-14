Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 июля 2023 12:43

В Донецке восстановят движение троллейбусного маршрута № 7, ранее закрытого из-за обстрелов

Электротранспорт долгое время не курсировал из-за повреждения контактной сети
Ирина ДМИТРИЕВА
Троллейбусы будут следовать от остановочного пункта «Улица Горького» (Донецк) до остановочного пункта «Кинотеатр «Космос» (Макеевка)

Троллейбусы будут следовать от остановочного пункта «Улица Горького» (Донецк) до остановочного пункта «Кинотеатр «Космос» (Макеевка)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке восстановят работу троллейбусного маршрута № 7, который был закрыт из-за повреждения контактной сети в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Сотрудники предприятия «Донэлектроавтотранс» завершили аварийно-восстановительные работы по троллейбусному маршруту № 7. Его движение было ограничено с 5 октября прошлого года из-за обрыва контактных проводов в результате обстрелов со стороны украинских нацистов, - проинформировал градоначальник.

По словам мэра, после пуско-наладочных работ движение троллейбусов по данному маршруту возобновят в полном объеме. Электротранспорт будет следовать от остановочного пункта «Улица Горького» (Донецк) до остановочного пункта «Кинотеатр «Космос» (Макеевка).

Жителей города просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волновахском районе ДНР частично возобновили пассажирские перевозки

Власти вновь запустили два автобусных маршрута (подробнее)