Местные приходы перейдут в прямое подчинение РПЦ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР поддержали решение духовенства войти в состав Русской православной церкви. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Я искренне поддерживаю решение духовенства Донецкой и Мариупольской, а также Горловской и Славянской епархий о вхождении в состав Русской православной церкви. Я убежден, что это был непростой, но верный шаг. Украина последовательно уничтожает каноническое православие на своей земле. Но Россия никогда не позволит нарушать права верующих любой из религий, - заявил он.

По словам Пушилина, церковные приходы будут зарегистрированы в правовом поле Российской Федерации, что создаст необходимые условия для их работы. Теперь они смогут пользоваться льготной системой налогообложения и тарифами ЖКХ, которые предусмотрены российским законодательством. Это относится не только к православным общинам, но также ко всем религиозным организациям, которые пройдут регистрацию.

В свою очередь, руководитель Республики поручил Минюсту ДНР оказать всю необходимую поддержку и ускорить процедуру оформления документов для епархий.

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