В Докучаевске заложили фундамент для нового отделения городской больницы

Под новое модульное здание уже заложили фундамент Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Докучаевск в ДНР заложили фундамент для нового отделения городской больницы. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Александр Качанов.

- В городской больнице планируется строительство нового патологоанатомического отделения. Подготовку сделали, там модуль будет устанавливаться, он, вероятно, изготавливается у региона-шефа - Владимирской области, а тут фундамент сейчас делают, - рассказал градоначальник.

Сообщается также, что строительные работы должны завершить уже в этом году. Параллельно ведется ремонт в действующем хирургическом отделении больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимирская область отправила очередной гуманитарный груз в Докучаевск. По поручению губернатора Александра Авдеева в населенный пункт отвезли коммунальную технику и спортивный инвентарь для школ. В сборе гуманитарной помощи также принимали местные органы исполнительной власти Владимирской области. Сам груз был сформирован по заявкам администрации города Докучаевск.

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