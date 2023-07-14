В Республике сохранят существующие и создадут новые рабочие места. Фото: сайт Главы ДНР

В ДНР на развитие промышленности за три года направят 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

Он уточнил, что в регионе приняли государственную программу развития промышленности на 2024-2026 годы. Уже в следующем году инвестиции в отрасль составят более 250 миллионов рублей. А всего за три года их объем достигнет полутора миллиардов. Средства направят на закупку оборудования и модернизацию производств.

- В настоящий момент износ основных фондов наших предприятий превышает 70%. Технологическое оснащение зачастую морально и физически устарело, - рассказал он.

Ситуацию ухудшают и непрекращающиеся обстрелы. Чтобы ее преломить, будут направлены адресные инвестиции на реконструкцию и развитие обрабатывающих производств. Это также позволит сохранить существующие и создать новые рабочие места.

- Даже сейчас, в условиях войны, треть всего трудоспособного населения занята в промышленности. Важно этот показатель сохранить и приумножить, - отметил Солнцев.

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