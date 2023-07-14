В Мариуполе в ближайшее время запустят работу «Роскадастра»

Скоро в Мариуполе приступят к работе специалисты публично-правовой компании «Роскадастр» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариуполе в скором времени приступят к работе специалисты «Роскадастра». Помещение для их размещения уже определено. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что сейчас необходимо обеспечить учреждение нужной оргтехникой для полноценной деятельности.

- Скоро в Мариуполе приступят к работе специалисты ППК «Роскадастр». Помещение уже определено. Задача - в кратчайшие сроки обеспечить их необходимой оргтехникой для эффективного оказания услуг горожанам, - заявил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты «Роскадастра» начали отрабатывать заявки от жителей Донецка, Макеевки, Горловки. Как отметил врио Главы ДНР Денис Пушилин, темпы выплат компенсации за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное из-за боевых действий имущество по-прежнему недостаточные. Руководитель Республики добавил, что наиболее низкие темпы выплат компенсаций в Мариуполе.

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