В ДНР за пересмотром пенсии по российским нормам обратились более 168 тысяч человек

Российская пенсия в регионе насчитывается с 1 марта 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ДНР за пересмотром пенсии по российским нормам обратились более 168 тысяч жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он заявил, что в переходный период особенно много вопросов у граждан возникает именно по пенсионным и социальным выплатам. В связи с этим глава региона обсудил наиболее насущные задачи с заместителем Председателя Правительства Ларисой Толстыкиной.

Отмечается, что действительно, при перерасчете пенсий возникла проблема - наплыв людей такой, что талоны на перерасчет выдаются на несколько месяцев вперед.

- Процесс будем ускорять, но напоминаю, что когда бы пенсионер ни обратился, российская пенсия насчитывается с 1 марта 2023 года, - заявил Пушилин.

Сообщается также, что проживающие в ДНР граждане России льготных категорий оформляют федеральные выплаты. Их перечень не совпадает с республиканским.

- Тут как раз и требуется разъяснительная работа сотрудников Министерства труда и соцполитики, - отметил руководитель Республики.

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