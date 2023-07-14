В ДНР показали оружие против беспилотников, разработанное местными волонтерами

У Донецкой Народной Республики есть средства для противостояния украинским беспилотникам Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Донецкой Народной Республике местные волонтеры разработали оружие против беспилотников. «Дронобойка» прошла уже второй этап испытаний. Об этом сообщил РИА Новости советник врио Главы ДНР Ян Гагин.

Он уточнил, что новое радиоэлектронное ружье разработала команда волонтеров из Донецка, которую возглавил один из талантливых офицеров. По словам Гагина, «дронобойка» отработала вполне нормально, она имеет такую же дистанцию, как и у штатного изделия, поставляемого в российские войска.

- Эффективно блокирует работу таких изделий, как Mavic 3, ну и там еще было два других коптера, - рассказал он.

Гагин также добавил, что разработчики планируют получить патент на свое изделие и передать его в производство. Как, в свою очередь, отметил инженер-разработчик, подготовка и реализация проекта обошлись в 130 тысяч рублей. На сборку опытного образца ушло около года, а идея разработки такого вида оружия появилась еще до начала СВО.

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