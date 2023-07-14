В Мариуполе проводят детальную инвентаризацию частных домостроений, которые подлежат восстановлению

Городские власти намечают дальнейшие планы по ремонту частных домов. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе проводят детальную инвентаризацию поврежденных частных домов, чтобы определиться с дальнейшими планами по их ремонту. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на утреннем совещании с профильными заместителями и руководителями структурных подразделений городской администрации основное внимание уделили вопросам восстановления индивидуальных жилых строений.

- Во всех районах проводим детальную инвентаризацию частных домостроений, которые изначально подавались на восстановление. Актуализируем списки, конкретизируем дальнейшие планы работ, - проинформировал он.

По словам мэра, в городе продолжают контролировать своевременный вывоз стройматериалов со складских площадей на ремонтируемые объекты.

- Необходимо реализовывать весь потенциал наших стройбригад, не допуская отставания от графиков по причине нехватки материалов, - подчеркнул градоначальник.

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