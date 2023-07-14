В ДНР с апреля за подтверждением трудового стажа обратились в комиссию более 200 человек

Для подачи заявления в комиссию нужно обратиться в любую клиентскую службу Социального фонда России по ДНР. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике с апреля этого года комиссия по подтверждению трудового стажа приняла от граждан свыше 200 заявлений. Об этом сообщила ДАН заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- За подтверждением трудового стажа и заработной платы, а также для подтверждения статуса инвалида или ветерана боевых действий, члена семьи погибшего или умершего инвалида или ветерана боевых действий, установленного гражданам до 1 марта 2023 года, обратились более 200 человек, - заявила она.

По словам Толстыкиной, обращения принимаются с этой весны.

В своем телеграм-канале она также напомнила, что важное условие при обращении в комиссию - это постоянное проживание на территории Республики по состоянию на 30 сентября 2022 года. Также сюда могут обратиться граждане, которые в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года переехали в Россию.

Важно также помнить, что комиссия рассматривает вопросы подтверждения стажа и размера заработка, имевшие место только на предприятиях, которые находятся на территории ДНР.

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