В Донецке жители массово получают сообщения с угрозами расправы над ними

Рассылки связывают с активизацией украинских спецслужб Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке местные жители посредством интернет-мессенджеров начали массово получать сообщения с угрозами расправы над ними. Сообщения поступают от имени украинских националистических организаций и ВСУ. Об этом сообщили в РИА Новости.

Там уточнили, что в числе тех, кому стали поступать угрозы, медицинские работники и служащие социальной сферы города.

- Мы достанем тебя рано или поздно, даже если находишься на краю земли, - говорится в послании.

В российских силовых ведомствах факт массовой рассылки угроз подтвердили и заявили про активизацию украинских спецслужб. Там уточнили, что аналогичные рассылки фиксируются и других городах Донецкой и Луганской Народных Республик. Это связывают с попыткой киевского режима отвлечь внимание аудитории от ситуации на фронте и неудач в ходе так называемого контрнаступления ВСУ.

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