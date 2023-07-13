В Мариуполе построят три новых социально-значимых объекта. Фото: ТГ/ Моргун

Специалисты из Санкт-Петербурга построят три новых социально-значимых объекта в Мариуполе. В Ильичевском районе петербуржцы возводят приют для бездомных животных. Об этом сообщает глава города Олег Моргун.

- Здесь завершены подготовительные работы, начинается основное строительство вольеров и административного комплекса. Открытие этого приюта позволит решить еще один острый вопрос обеспечения нормальной жизнедеятельности города, - написал в своем телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун отметил, что строители из Санкт-Петербурга ведут работу по созданию двух банно-оздоровительных комплексов. В Ильичевском районе с нуля возведут новое здание. Под него специалисты уже залили фундамент.

- В Жовтневом районе комплекс разместится в здании, которое специалисты восстанавливают после значительных повреждений. Здесь демонтированы разрушенные элементы, на объект завезены необходимые стройматериалы. Строители приступают к реконструкции и перепрофилированию здания под новое назначение, - добавил глава Мариуполя.

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