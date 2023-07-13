В Мариуполе построят завод, который полностью закроет потребности города в хлебе

В Мариуполе построят хлебозавод. Фото: ДАН

В Мариуполе планируют построить завод, который полностью закроет потребности города в хлебе и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил и. о. зампредседателя Правительства ДНР — министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко на заседании регионального Инвестиционного комитета.

- Один из таких проектов — строительство нового хлебозавода в Мариуполе. Благодаря реализации данного проекта мы полностью сможем закрыть потребность Мариупольской агломерации и близлежащих населенных пунктов в хлебобулочных изделиях, - написал Крамаренко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что проектная мощность завода будет составлять 25 тонн готовой продукции в сутки. Также будут цеха по выпечке кондитерской продукции, производству безалкогольных напитков. Штат сотрудников на предприятии составит 55 человек, а ежемесячное поступление в бюджет от работы составит не менее 2 миллиона рублей.

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