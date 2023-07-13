В ДНР общая сумма выплат медикам, лечащим раненых, достигла почти 1,5 миллиарда рублей

За шесть месяцев выплату в ДНР получили более 7 тысяч медработников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике общая сумма выплат медикам, которые лечат раненых, достигла почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев во время телеграм-эфира.

- За шесть месяцев у нас данную выплату в Республике получили 7142 человека на общую сумму более 1 млрд 480 млн рублей, - сказал министр здравоохранения ДНР.

Дмитрий Гарцев добавил, что при определении размера выплат учитывается реально отработанное время, выплаты получают медицинские и иные работники по основному месту труда. Работающим по совместительству такие выплаты не положены.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что в Республике средняя зарплата врачей по состоянию на 1 июня 2023 года составила более 59 тысяч рублей. Также заработная плата выросла у среднего и младшего медперсонала.

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