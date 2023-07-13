В ДНР средняя зарплата врачей в июне 2023 года составила более 59 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей в ДНР превысила 59 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике средняя зарплата врачей по состоянию на 1 июня 2023 года составила более 59 тысяч рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев во время телеграм-эфира.

- По состоянию на 1 июня у нас средняя зарплата составила по врачам 59 276 рублей, у среднего медперсонала зарплата выросла до 42 868 рублей, у младшего медперсонала зарплата выросла до 25 631 рубля, иного медперсонала — до 32 000 рублей, - сказал министр здравоохранения.

Дмитрий Гарцев добавил, что в этом году фонд заработной платы вырос, и рост оплаты труда по сравнению с декабрем 2022 года у врачей составил 30%, у среднего медперсонала — 35%, у младшего — 27%, у иного персонала — до 30%.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике до 1 сентября планируется восстановить 71 объект, это 40 школ и 31 детский сад.

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