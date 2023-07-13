В Горловку привезли новую технику для ремонта дорог из Кемеровской области

В Горловку поступила новая техника для ремонта дорог. Фото: Минтранс ДНР

Из Кемеровской области привезли новую технику для ремонта дорог. Регион-шеф предоставил Горловке автогудронатор, дорожные фрезы, асфальтоукладчики и дорожные катки. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Кемеровской области – Кузбасса.

- На прошлой неделе в Горловку доставили также комплектующие для асфальтобетонного завода от региона-шефа. Запустить работу предприятия планируют в середине августа, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике специалисты из Пензы работают над ремонтом одной из основных транспортных артерий Республики — дороги «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь». На объекте строительные бригады уже уложили 200 тысяч тонн высокопрочного асфальта.

Кроме того, в столице ДНР несмотря на постоянные обстрелы продолжают ремонт дорог в пяти районах. Специалисты ремонтируют дорожное покрытие в Буденновском, Ворошиловском, Кировском, Киевском и Петровском районах.

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