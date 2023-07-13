Специалисты из Пензы уложили 200 тысяч тонн высокопрочного асфальта на дорогах ДНР

Пензенские специалисты продолжают восстанавливать дороги в ДНР (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике специалисты из Пензы работают над ремонтом одной из основных транспортных артерий Республики — дороги «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь». На объекте строительные бригады уже уложили 200 тысяч тонн высокопрочного асфальта. Об этом сообщает Минтранс ДНР.

- На участке в 90 километров специалисты уложили 200 тысяч тонн высокопрочного асфальта. На обочинах установили дорожные знаки, барьерные ограждения и остановочные павильоны, на дорожное полотно нанесли разметку. На объекте круглосуточно работает порядка 700 человек и 300 единиц спецтехники, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве транспорта добавили, что пропускная способность трассы порядка 4,5 тысячи автомобилей в сутки. В этом году специалисты планируется выполнить капитальный ремонт 120 километров дорожного покрытия от Амвросиевки до Мариуполя.

Напомним, что в Донецке несмотря на постоянные обстрелы продолжают ремонт дорог в пяти районах. Специалисты ремонтируют дорожное покрытие в Буденновском, Ворошиловском, Кировском, Киевском и Петровском районах.

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