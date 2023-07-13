Жильцы пострадавших от ракетного удара ВСУ домов в Макеевке смогут оформить компенсации на дому

После ракетного удара ВСУ в городе зафиксированы значительные разрушения. Фото: УНМ ДНР

Жители Макеевки, чьи дома пострадали в результате ракетного удара ВСУ 4 июля 2023 года, смогут оформить компенсации на дому. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства ДНР Евгений Солнцев по итогам Штаба по ликвидации последствий обстрела города.

Он отметил, что был разработан определенный алгоритм поквартирного обхода многоквартирных домов.

- Чтобы люди не бегали по инстанциям, пакеты документов для компенсационных выплат будут оформляться на месте. К этой работе подключаем специалистов управлений соцзащиты со всех городов и районов Республики, - заявил премьер.

По словам Солнцева, в течение нескольких дней, включая выходные, когда люди в основном находятся по домам, будет собрана вся необходимая информация о масштабах нанесенных городу разрушений.

Восстановлением домов и соцобъектов в Макеевке займется публично-правовая компания «Единый заказчик», помощь окажут также регионы-шефы - Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область.

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