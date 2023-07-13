В Мариуполе из реки Кальмиус достали тело мужчины

Водолазы извлекли тело мужчины из воды
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В городе Мариуполь из реки Кальмиус достали тело мужчины. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что гибель на воде была зафиксирована 12 июля в Жовтневом районе по улице Набережная, где и обнаружили тело.
- Группа водолазно-спасательных работ города Мариуполь извлекли тело мужчины, находящегося на поверхности воды реки Кальмиус на расстоянии 20 метров от берега, передали сотрудникам правоохранительных органов, - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что обстоятельства происшествия и анкетные данные погибшего мужчины сейчас устанавливают следователи.
Напомним, ранее сотрудники полиции установили обстоятельства гибели еще одного мужчины 1957 года рождения на воде в Приморском районе Мариуполя. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения, когда заплыл на глубину и захлебнулся.
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