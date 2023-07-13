Глава МЧС России выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника МЧС ДНР при обстреле Горловки

В Никитовском районе Горловки в результате обстрела трагически погиб сотрудник пожарной части. Фото: МЧС ДНР

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким сотрудника МЧС ДНР, погибшего при обстреле Горловки. Напомним, 12 июля в Никитовском районе города под огонь ВСУ попала пожарно-спасательная часть, в результате чего трагически погиб пожарный Сергей Бондин.

Руководитель ведомства отметил, что это личная трагедия для каждого сотрудника МЧС.

- Невосполнимая утрата для семьи и боевых товарищей пожарного братства. Каждый раз рискуя собой, пожарный выезжал на места возгораний, спасал людей и ликвидировал пожары, - подчеркнул он.

Уточняется, что погибший пожарный служил в спасательном ведомстве с 2020 года. В ряды огнеборцев Сергей Бондин вступил в самое сложное для Республики время.

- Светлая и добрая память о нем навсегда останется в сердцах спасателей, пожарных и мирного населения Донбасса, - заявил глава МЧС РФ.

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