В Херсонской и Запорожской областях запущено потребительское кредитование. Об этом сообщает банк ПСБ.

- Мы расширили финансовые возможности населения для решения важных повседневных вопросов, - рассказали сайту «КП»-Донецк в банке. - Кредиты предоставляются на срок до 5 лет, на первом этапе услуга действует для зарплатных клиентов ПСБ.

В Херсонской и Запорожской областях клиенты банка - около 50 тысяч сотрудников различных организаций. Все они получают зарплату на карту этого банка.

- Оформить заявку можно в любом нашем отделении, - сообщили в банке и пояснили, что в Запорожской и Херсонской областях открыто более 40 отделений.