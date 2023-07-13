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НовостиОбщество13 июля 2023 9:36

В Херсонской и Запорожской областях запущено потребительское кредитование

Кредиты представляют сроком на 5 лет
Варвара ДЫМ

В Херсонской и Запорожской областях запущено потребительское кредитование. Об этом сообщает банк ПСБ.

- Мы расширили финансовые возможности населения для решения важных повседневных вопросов, - рассказали сайту «КП»-Донецк в банке. - Кредиты предоставляются на срок до 5 лет, на первом этапе услуга действует для зарплатных клиентов ПСБ.

В Херсонской и Запорожской областях клиенты банка - около 50 тысяч сотрудников различных организаций. Все они получают зарплату на карту этого банка.

- Оформить заявку можно в любом нашем отделении, - сообщили в банке и пояснили, что в Запорожской и Херсонской областях открыто более 40 отделений.