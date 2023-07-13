В Донецке продолжают плановые работы на дорогах

Работы ведутся силами сотрудников предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление». Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке продолжают вести плановые работы на дорогах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что силами сотрудников предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» в Кировском районе Донецка проходит ремонт асфальтового покрытия по улице Синцова и переулку Стасовой, а в Киевском районе дорожные строители приводят в порядок улицы Звягильского и Савченко.

- В Буденновском районе выполняется комплекс работ по отсыпке твердыми материалами и ремонту автодорог частного сектора в районе улицы Краснооктябрьская, - заявил мэр.

Сообщается также, что в других районах города проводится ручная уборка автодорог.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке продолжают ремонт дорог в пяти районах. Дорожное покрытие ремонтируют в Буденновском, Ворошиловском, Кировском, Киевском и Петровском районах.

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