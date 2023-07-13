Донецкий ботанический сад готов помочь в озеленении Мариуполя

Ботсад имеет определенное количество посадочного материала, который мог бы рекомендовать для использования в озеленении Мариуполя. Фото: ТГ/Донецкий ботанический сад

Донецкий ботанический сад готов при необходимости помочь в озеленении Мариуполя. Для этого будет предоставлен необходимый посадочный материал. Об этом сообщила ДАН директор ботсада Светлана Приходько.

- Мы имеем определенное количество посадочного материала, который мы могли бы рекомендовать для использования в озеленении Мариуполя. Но пока к нам никто не обращался, - рассказала она.

По словам Приходько, в прошлом году сотрудники Донецкого ботанического сада помогли озеленить территорию школы в поселке Мангуш под Мариуполем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе скорректируют график работы сотрудников МУП АГМ «Зеленстрой». Такое решение было принято в связи с наступлением аномально жаркой и засушливой погоды. В городе ежедневно выполняют покос травы, убирают пляжи, делают обрезку деревьев и вывозят сухостой, поливают и сажают цветники и зеленые насаждения. Все эти работы проводятся рабочими под открытым небом и при любой погоде.

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