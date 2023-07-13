Еще 45 российских компаний готовы приступить к строительству домов под ипотеку в Мариуполе

Застройщики уже выражают готовность возводить дома по программе льготной ипотеки под 2 % годовых. Фото: ТГ/Хуснуллин

В городе Мариуполь приступили к строительству первого ипотечного жилья. Поучаствовать в программе вызвались многие российские застройщики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он уточнил, что вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным традиционно посетил несколько стройплощадок в городе. Так, на проспекте Нахимова, в десяти минутах ходьбы от набережной, вскоре появится новый четырехэтажный жилой дом. Квартиры в нем можно будет приобрести по программе льготной ипотеки.

- Проект реализует компания «ЮгСтройИнвест». Надежный застройщик. К возведению домов под ипотеку готовы приступить еще 45 компаний, - заявил Солнцев.

По словам премьера Республики, российские власти поставили четкую задачу - выйти на полноценный трехлетний мастер-план по развитию не только Мариуполя, но и всей ДНР.

- От того, насколько точно, шаг за шагом мы будем реализовывать заложенные в нем мероприятия, напрямую зависит уровень жизни наших граждан, - подчеркнул Евгений Солнцев.

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