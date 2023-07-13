В Мариуполе до конца года планируют построить более трехсот частных домов

Сейчас в работе у подрядчика находится 50 домов. Фото (архив): Минстрой ДНР

В Мариуполе до конца года планируют построить еще более трехсот частных домов по программе индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он уточнил, что обновление жилищного фонда подробно обсудил на штабе по восстановлению Мариуполя с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

- Также посмотрели первый частный дом, построенный по программе комплексной застройки ИЖС. Уютный, симпатичный. Пообщались с хозяйкой. Марат Шакирзянович поручил включить в перечень работ и ограждение участков. Кроме того, проработаем возможность внутренней отделки помещений, - рассказал Солнцев.

По словам премьера Республики, сейчас в работе у подрядчика находится 50 таких домов, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще более трехсот.

Напомним, ранее сообщалось, что Хуснуллин оценил реализацию программы индивидуального жилищного строительства в Мариуполе. По словам вице-премьера РФ, опыт позитивный и его необходимо масштабировать.

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