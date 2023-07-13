Донецкому краеведческому музею передали оборудование для создания детской интерактивной комнаты

В главном музее Донецка откроют детскую интерактивную комнату. Фото: Донецкий краеведческий музей

Донецкому республиканскому краеведческому музею передали специальное оборудование для создания детской интерактивной комнаты. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Там уточнили, что помощь оказал Фонд поддержки московского Политехнического музея, и рассказали, что вошло в состав гуманитарного груза.

- Фонд поддержки Политехнического музея из Москвы передал Донецкому республиканскому краеведческому музею оборудование и предметы для создания в дальнейшем детской интерактивной комнаты. В гуманитарный груз вошли: настольные игры, книги, кресла-мешки, флипчарты и необходимое техническое оборудование - проектор, цифровые микроскопы и стойки для телевизора и прочее, - заявили в музее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецком краеведческом музее выставили уникальные находки археологов. Ярким украшением зала стал каменный календарь, относящийся ко второй половине II тысячелетия до нашей эры. Археологи обнаружили его во время раскопок одного из курганов в Добропольском районе.

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