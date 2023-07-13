В Донецке водитель КАМАЗа не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем

В Госавтоинспекции призвали водителей быть крайне внимательными при совершении маневров. Фото: МВД ДНР

Нарушение правил проезда перекрестков привело к аварии в Донецке. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом сообщили в ГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось 11 июля в Калининском районе. Там 50-летний водитель автомобиля КАМАЗ 6520-43 на регулируемом перекрестке поворачивал налево на зеленый сигнал светофора, однако не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, который двигался по встречной полосе.

- В результате ДТП 56-летний водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения, - проинформировали в ведомстве.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть крайне внимательными при совершении маневров, строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и интервал, следить за дорогой, обязательно придерживаться требований дорожных знаков и дорожной разметки, а также использовать ремни безопасности при поездке в автомобиле.

Напомним, в Макеевке водитель автобуса потерял контроль над управлением и въехал в здание аптеки. В результате ДТП пострадала одна из пассажиров маршрутки.

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