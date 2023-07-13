В ДНР прорабатывают дополнительные меры материальной поддержки медиков в 2024-2026 годах

Медики приобретут право на дополнительные меры социальной поддержки в виде ежегодной единовременной выплаты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР разрабатывают законопроект о дополнительных мерах поддержки медиков в 2024-2026 годах. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Народного Совета Республики.

- Законопроект предусматривает, что при соблюдении определенных условий отдельные категории медицинских работников, осуществляющие трудовую деятельность на территории Донецкой Народной Республики, приобретут право на дополнительные меры социальной поддержки в виде ежегодной единовременной выплаты, - пояснили в региональном парламенте.

Сообщается также, что в данное время обсуждаются суммы выплат и категории медработников, которые смогут на них претендовать. Планируется, что введенные государством меры социальной поддержки помогут сократить дефицит медицинских кадров в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР медикам, оказывающим помощь раненым, будут платить до 100 тысяч рублей. Правительство утвердило размеры социальных выплат для медработников.

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