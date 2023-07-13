Сотрудник МЧС ДНР погиб при обстреле пожарной части в Горловке

Один из снарядов разорвался перед выездными воротами гаража местной пожарно-спасательной части. Фото: МЧС ДНР

В Горловке под обстрелом ВСУ погиб сотрудник спасательной части. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что 12 июля под огнем украинских войск оказался Никитовский район города. В 19.37 один из снарядов разорвался перед выездными воротами гаража местной пожарно-спасательной части. Получили сильные повреждения и вышли из строя две пожарные автоцистерны.

- К сожалению, в результате обстрела, от полученных травм, скончался пожарный-спасатель 1992 года рождения, который в это время находился в помещении гаража, - сообщили в ведомстве.

Руководство и весь коллектив спасательного ведомства ДНР выражают соболезнования и скорбят в связи с тяжелой утратой.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки. В поселке Гольмовский был ранен мирный житель.

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