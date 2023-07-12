Строители из Москвы установили в пяти районах Донецка более 11 тысяч новых окон

В Донецке строители из Москвы установили более 11 тысяч новых окон Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Специалисты из Москвы установили в пяти районах Донецка более 11 тысяч новых окон. Строители шефа-региона на данный момент занимаются установкой окон у тех дончан, которые отсутствовали на момент выполнения основных работ. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Более 11 тысяч новых окон в пяти районах Донецка установили в квартирах горожан и в местах общего пользования строители из шефа-региона города Москвы. Сейчас повсеместно происходит монтаж откосов и установка окон в квартирах тех дончан, чьи хозяева временно отсутствовали на момент выполнения основных работ.

Алексей Кулемзин поблагодарил Правительство города Москвы и всем компаниям, которые работают над восстановлением города.

Напомним, что Врио Главы ДНР Денис Пушилин после поступления множества жалоб от жителей о завышении стоимости лекарств и товаров медицинского назначения, проверил цены на лекарства в одной из аптек Донецка.

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