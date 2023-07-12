Марат Хуснуллин: В Мариуполе «Единый заказчик» менее чем за год построил десять домов

В Мариуполе компания менее чем за год построила десять домов. Фото: ППК «Единый заказчик»

Публично-правовая компания «Единый заказчик» завершила строительство десяти корпусов современного жилого комплекса. Общая площадь застройки составляет 73 тысячи квадратных метров. На возведение домов ушло менее года. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

- Это достаточно крупный ЖК для города, и эти дома очень нужны людям, потому что квартиры в них получат 833 семьи. Понимая это, специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» выдерживали максимально возможный темп строительства объекта и менее чем за год возвели 10 корпусов разной этажности, - отметил зампред Правительства

Марат Хуснуллин добавил, что при строительстве соблюдались все современные требования к качеству, комфорту и безопасности жилья. На данный момент девять домов уже сданы в эксплуатацию, еще один будет введен в ближайшее время.

Напомним, что в Мариуполе приступили к строительству первого ипотечного жилья. Новый жилой комплекс будет расположен на пересечении проспекта Нахимова и Черноморского переулка.

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