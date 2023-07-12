Врио Главы ДНР Денис Пушилин проверил цены на лекарства в одной из аптек Донецка. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин после поступления множества жалоб от жителей о завышении стоимости лекарств и товаров медицинского назначения, проверил цены на лекарства в одной из аптек Донецка.

- Сегодня вместе с министром здравоохранения ДНР Дмитрием Гарцевым зашел в одну из аптек в ДоКТМО (больница Калинина). Ее заведующая отметила, что они в ценовой политике учитывают предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок, установленных Минздравом – ранее я поручал Дмитрию Гарцеву урегулировать цены в аптеках, - написал в своем телеграм-канале Глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что на территории больницы в аптеках не будет цен выше, чем на такие же медицинские препараты в других точках сети. Он считает, что другие медучреждения сделают выводы и будут сохранять ценовую политику. А если изменений не произойдет, то будут разрывать договоры аренды. Глава ДНР отметил, что продолжает мониторить цены на медикаменты в Республике.

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