Один из корпусов строительного колледжа Мариуполя начнет работу 1 сентября 2023 года

К 1 сентября в Мариупольском строительном колледже один из корпусов начнет свою работу. Фото: ДАН

В Мариупольском строительном колледже один из корпусов начнет работу 1 сентября. Студенты смогут посещать занятие в отремонтированном российскими специалистами корпусе учебного заведения. Об этом ДАН рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

- Здание Мариупольского строительного профильного колледжа состоит их трех корпусов. На 10 июля 2023 года осуществлены работы по восстановлению кровли корпуса А и спортивного зала корпуса В, восстановлены разрушенные и поврежденные стены и перегородки корпуса А в полном объеме, корпуса Б — в объеме 95%, корпуса В — 60%. Также был закрыт тепловой контур корпусов А, Б. Система отопления восстановлена в корпусах А, Б полностью. Система электроснабжения и электроосвещения в корпусе А смонтирована полностью, - отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что сейчас в учреждении производится отделка внутренних помещений корпуса, ведется монтаж инженерных сетей, кровельные работы и утепление фасада. Также в корпусе установлены оконные блоки и заменены плиты перекрытия.

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