В ДНР направили в суд уголовное дело в отношении украинского боевика, расстрелявшего семью из Мариуполя

Военнослужащий ВСУ ответит за содеянное. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике направили в суд уголовное дело в отношении 37-летнего фельдшера медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Виталия Матвиенко, который расстрелял пять мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в Прокуратуре ДНР.

Там уточнили, что в марте 2022 года Матвиенко вместе с сослуживцами находился около жилых домов по проспекту Никопольский в городе Мариуполь, когда получил приказ убить людей. Солдат расстрелял из автомата Калашникова легковой автомобиль, в котором передвигалась семья.

- От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте, мужчине, получившему тяжелое ранение, и сыну удалось скрыться от обстрела, - рассказали в прокуратуре.

Сообщается также, что позже Матвиенко вместе с другими украинскими боевиками расстреляли из автоматов движущуюся колонну из трех легковых машин с белыми лентами. Четверо мужчин погибли на месте, а двоим мужчинам и одной раненой женщине удалось скрыться.

Теперь военнослужащий ВСУ ответит за содеянное перед судом.

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