В ДНР рассматривают возможность обеспечения электроэнергией Запорожской области

Актуально на сегодняшний день и развитие энергетических связей между Донецкой и Луганской Народными Республиками. Фото: mintek-dnr.ru

В ДНР рассматривают возможность выхода на энергорынок Запорожской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый вице-премьер Республики Андрей Чертков.

Он отметил, что встретился с заместителем Министра энергетики РФ Евгением Грабчаком и руководителями региональных энергетических предприятий. Вместе с ними рассмотрели ряд вопросов, особо значимых для топливно-энергетического комплекса Республики. Так, обсуждались программы развития энергетики, будущее шахт, выплата зарплаты и др.

- Актуально на сегодняшний день и развитие энергетических связей между Донецкой и Луганской Республиками, возможность обеспечения электроэнергией Запорожской области, - заявил Чертков.

Чиновник также отметил, что энергетические предприятия ДНР уже ведут активную подготовку к предстоящей зиме и для ее успешного прохождения формируют определенный аварийный запас необходимых материалов. Существенную помощь в этом оказывают Российская Федерация и шефы-регионы.

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