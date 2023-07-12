Инвесторы готовы приступить к строительству спортплощадки в парке имени Гурова в Мариуполе

По словам мэра, необходимо ускорить процесс подготовки выделенной под застройку территории. Фото: ТГ/Моргун

Инвесторы готовы приступить к строительству спортивной площадки в парке имени Гурова в Мариуполе. Начать планируют с монтажа конструкций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он отметил, что для этого необходимо ускорить процесс подготовки выделенной под застройку территории.

- Строительство спортплощадки в парке имени Гурова - инвесторы уже готовы приступить к монтажу конструкций. Нужно ускорить подготовительные работы для скорейшего начала строительства, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе приступят к сооружению новой спортивной площадки в парке имени Гурова. К обустройству спортивного объекта меценат готов приступить уже в ближайшие дни. Как отметил мэр города Олег Моргун, он поручил проконтролировать подготовку выделенной под строительство площадки территории.

Заявлялось также, что восстановительные и строительные работы в Мариуполе набирают обороты. Город восстанавливают 16 регионов Российской Федерации и более 45-ти подрядных организаций.

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