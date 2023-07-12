Пушилин заявил, что ДНР поставлена задача выйти на плановую трехлетнюю работу по программе развития региона

Главное сейчас - выстроить все работы в четком графике, по полноценному 3-летнему планированию, чтобы довести уровень жизни в регионе до общероссийского. Фото: ТГ/Хуснуллин

Властям Донецкой Народной Республики поручили выйти на плановую трехлетнюю работу по выполнению программы социально-экономического развития региона. Такую задачу поставил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после рабочей поездки в Донбасс. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что еженедельный штаб обычно проводится в формате видеоконференцсвязи, однако на этот раз Марат Хуснуллин провел его в Республике, где осмотрел объекты, на которых ведутся строительство или ремонтные работы.

- Помимо обсуждения текущих вопросов восстановления, Марат Шакирзянович поставил задачу выйти на плановую трехлетнюю работу по выполнению программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2023-2025 годы, цель которой - повышение качества жизни наших граждан до общероссийских стандартов, - проинформировал Пушилин.

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