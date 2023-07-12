Жителям Мариуполя, которым необходимо восстановить документы через суд, помогут волонтеры

Жителям рассказали о возможности восстановления утраченных документов. Фото: ТГ/Моргун

Жителям Мариуполя, которым необходимо восстановить документы через суд, придут на помощь волонтеры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что прием граждан будет проходить при гуманитарном центре «Единой России».

- Мариупольцам, которым необходимо восстановить документы через суд, в ближайшее время бесплатно помогут волонтеры-юристы Юго-Западного административного округа города Москвы. Прием граждан будет проводиться в Центрах юридической помощи при гуманитарном центре «Единой России», - заявил он.

Напомним, ранее в Минюсте ДНР рассказали о возможности восстановления утраченных документов для жителей Волновахи и Мариуполя. Там уточнили, что архивы государственных регистраторов, а также отделов записи актов гражданского состояния, работавшие при Украине на освобожденной ныне территории ДНР, сохранены в полном объеме. Кроме того, в освобожденных районах налажена полноценная работа республиканских органов юстиции.

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