Денис Пушилин встретился с жителями домов, получивших повреждения в результате обстрела ВСУ 4 июля в Макеевки

Денис Пушилин встретился с жителями Макеевки. Фото: АГ ДНР

В результате обстрела вооруженных формирований Украины 4 июля Макеевки разрушения получили более 280 многоквартирных домов, а также больницы, школы, детские сады. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин, где встретился с жителями домов, которые получили повреждения от удара украинских боевиков.

- Сразу после трагедии поручил, помимо медицинской помощи пострадавшим, начать подсчет разрушений и необходимых ресурсов для восстановления. Сегодня встретился с жителями домов, получивших повреждения, рассказал, какие меры предпринимаются, чтобы оперативно закрыть тепловой контур, - написал Глава ДНР в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин отметил, что люди очень встревожены, так как в городе много повреждений и опасаются, что до холодов не все будет восставлено. По его словам, скоро начнут ремонт кровель и замену окон.

- Очень важно не забюрократить процесс, а закрывать тепловой контур по факту разрушений, а не поданных заявлений. Спасибо, что откликнулись регионы-шефы – Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Между ними и подрядными организациями, переброшенными из других городов Республики, будут распределены объемы работ. О графике ремонта люди будут проинформированы, - добавил Глава ДНР.

По словам местных жителей, сейчас продавцы стройматериалов подняли цены. Денис Пушилин сообщил, что в городе будут проводить проверки, в том числе и «Народным контролем». Для обращений в ближайшее время будет открыта горячая линия и он лично будет контролировать ход восстановления.

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