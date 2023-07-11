За 12 часов Донецк 26 раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ

Донецк 26 раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формированию Украины с 9:00 до 21:00 подвергали обстрелу столицу Донецкой Народной Республики 26 раз, выпустив 128 снарядов калибром 155 миллиметров и четыре ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемин, ссылаясь на данные СЦКК ДНР.

- В направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского, Петровского районов и Еленовки укронацисты выпустили 128 снарядов калибром 155 мм и 4 ракеты из РСЗО. В Кировском районе получила ранения мирная жительница 1970 года рождения. Повреждены дома частного сектора в Кировском районе, - написал мэр города в телеграм-канале.

Напомним, что по данным СЦКК ДНР вооруженные формирования Украины с 17:20 выпустили 31 снаряд из артиллерии по Донецку и Ясиноватой. Примерно за 20 минут украинские боевики подвергли обстрелу населенные пункты из натовского вооружения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР сообщили о ранении двух гражданских лиц в результате обстрелов ВСУ 10 июля

Инциденты зафиксированы в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденной Старомлиновке (подробнее)