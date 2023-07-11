Прокуратура ДНР направила в суд дело против солдата ВСУ, убившего пять мирных жителей в Мариуполе

Прокуратура ДНР направила в суд дело против солдата ВСУ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР продолжают расследовать преступления украинской армии, которые они совершали в городе Мариуполе весной 2022 года. Так, прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по украинскому военнослужащему, который, согласно версии следствия, причастен к убийству пяти мирных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики.

- Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего фельдшера медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Виталия Матвиенко, -отмечают в ведомстве.

Солдат ВСУ обвиняется по нескольким статьям: «убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», ч. 3 ст. 30, «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

- 28 марта 2022 года Матвиенко совместно с военнослужащими Андреем Егоровым и Назарием Морозовым, находясь вблизи жилых домов по проспекту Никопольский город Мариуполь, получил приказ об устранении мирных жителей. Во исполнение приказа он расстрелял из автомата Калашникова легковой автомобиль, в котором находилась семья. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте, мужчине, получившему тяжелое ранение, и сыну удалось скрыться от обстрела, - добавили в прокуратуре ДНР.

Кроме того, 31 марта обвиняемый вместе с другими солдатами ВСУ Владиславом Овчаренко, Романом Макусей, Вадимом Семчуком, расстелили из автоматов колонну их трех машин с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате обстрела четверо мужчин погибли на месте, двоим мужчинам и одной женщине, получившей ранение, удалось скрыться из зоны обстрела.

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