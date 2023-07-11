В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка ранена женщина

В Кировском районе Донецка ранена женщина из-за обстрела украинских боевиков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Под огонь украинских боевиков попал микрорайон шахты Абакумова Кировского района, где зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей и иностранных наемников в микрорайоне шахты Абакумова Кировского района зафиксировано прямое попадание в дом частного сектора по улице Чайковского. Получила ранения хозяйка дома 1970 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу № 24, - написал мэр Донецка в телеграм=канале.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили 31 снаряд из артиллерии по Донецку и Ясиноватой. Примерно за 20 минут украинские боевики подвергли обстрелу населенные пункты из натовского вооружения.

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