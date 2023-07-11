В Донецке продолжают ремонт дорог в пяти районах (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Донецкой Народной Республики несмотря на постоянные обстрелы продолжают ремонт дорог в пяти районах. Специалисты ремонтируют дорожное покрытие в Буденновском, Ворошиловском, Кировском, Киевском и Петровском районах. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- «Дорожное ремонтно-строительное управление» продолжает работы на дорогах Донецка. Отсыпка твердыми материалами улиц частного сектора в Буденновском районе. Текущий ремонт асфальтового покрытия по проспекту Дзержинского в Ворошиловском районе, по улице Натуралистов и Кронштадтской в Кировском районе, по улице Коцюбинского в Киевском районе, - написал мэр города в телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что также проходит ручная уборка по улице Петровского в Кировском районе.

Напомним, что в ДНР готовят план восстановления Тельмановского района на ближайшие два года. Его разработкой занимаются вместе с Московской областью.

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