Предпринимателей в ДНР, пытающихся заработать на людском горе, будут «бить по рукам»

Последствия обстрела города-спутника Донецка. Фото: СЦКК ДНР

В Макеевке существенно возросла стоимость стройматериалов после ракетного удара украинских боевиков 4 июля. В частности, спекулятивный всплеск уровня цен зафиксирован на строительную пленку, штукатурку и оконные блоки, которые изготавливают на заказ.

- К сожалению, это бывает - человеческий фактор. Раз можно заработать - стараются, но будем пресекать, будем бить по рукам, - сказал врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Мы сейчас посмотрим, кто начал баловаться, будут приняты соответствующие меры.

Ранее около 80 заявлений на получение компенсаций поступило властям ДНР от жителей, чьи дома пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Макеевке вечером, 4 июля.

По данным мэрии Макеевки, в Червоногвардейском и Кировском районах города повреждены 280 домов, 12 школ, 12 детских садов, восемь медицинских учреждений и училище.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР поручил составить план восстановления Макеевки после ракетного удара ВСУ 4 июля 2023 года

Более трехсот домов и учреждений повреждены в городе-спутнике Донецка (подробнее)