В Мариуполь на восстановление города отправились студотряды из Донецка

Донецкие студенты окажут мариупольцам помощь в ремонте поврежденных домов. Фото: ТГ/Моргун

На восстановительные работы в Мариуполь отправились студенческие стройотряды из Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он отметил, что воспринял эту новость с радостью и ностальгией.

- С радостью, потому что это самый лучший ответ скептикам, которые говорят, что «молодежь нынче не та». С ностальгией, потому что невольно вспомнил свои студенческие годы и свою первую практику, - написал он.

Премьер поблагодарил ребят за их искреннее желание постигать азы профессии на реальной стройке и за то, что помогают поднимать Республику из руин.

- Со своей стороны скажу, что Правительство окажет такому начинанию самую широкую помощь и поддержку, - заявил Солнцев.

Напомним, ранее сообщалось, что первая группа студенческих отрядов прибыла в Мариуполь. Это учащиеся Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Молодые и активные ребята сразу же по прибытии в город начали оказывать помощь в восстановлении разрушенных домов.

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