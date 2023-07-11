Почти 80 заявлений на выплату компенсации поступило от жителей Макеевки после обстрела ВСУ 4 июля 2023 года

В Червоногвардейском районе ведутся работы по устранению последствий обстрела. Фото: Администрация города Макеевки

Почти 80 заявлений на получение компенсации подали жители, чьи дома пострадали в ходе обстрела ВСУ города Макеевки вечером 4 июля. Об этом сообщила ДАН начальник управления труда и соцзащиты населения администрации Червоногвардейского района города Лилия Петрова.

Она отметила, что после случившегося ее служба активно включилась в работу.

- Мы организовали прием в районе происшествия - три кабинета в здании администрации, чтобы не было скопления населения для приема документов. Очереди в настоящее время нет, - отметила Петрова.

По словам начальника управления, с 5 июля от граждан поступили 79 заявлений о поврежденном жилье, четыре обращения касались поврежденного имущества. Жители Макеевки все еще продолжают идти за помощью, так как многие из них находились во время случившегося в отпуске.

Напомним, вечером 4 июля 2023 года Червоногвардейский район Макеевки подвергся мощнейшему обстрелу со стороны ВСУ. В городе были повреждены 9 учреждений здравоохранения и сотни жилых домов. Один человек погиб и еще 36 ранены.

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