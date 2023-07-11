Юные футболисты из Мариуполя вернулись с тренировок в Феодосии

Ребята проводили свои тренировки на свежем воздухе и поучаствовали в спаррингах с футболистами команды «Спартак - юниор Феодосия». Фото: Администрация Мариуполя

Юные мариупольские футболисты вернулись из Крыма, на южном берегу которого они провели целую неделю. Об этом сообщили в администрации города Мариуполя.

- Организаторы отдыха спланировали пребывание мальчишек таким образом, чтобы те смогли и потренироваться, и увидеть все красоты полуострова, - рассказали там.

Сообщается, что юных футболистов пригласил в Феодосию глава округа Вячеслав Мусаев. Проживание и питание, тренировки, отдых на море, походы и трансфер также организовала принимающая сторона.

Ребята проводили свои тренировки на свежем воздухе и поучаствовали в спаррингах с футболистами команды «Спартак - юниор Феодосия». А еще посетили местный дельфинарий, Карадагский природный заповедник и музей, побывали в Судаке.

Напомним, ранее сообщалось, что мариупольские школьники отправились на отдых в Санкт-Петербург. С начала лета это уже третья группа детей, поехавшая оздоровиться в Северную столицу России.

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