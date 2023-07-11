Жителям Мариуполя окажут бесплатную психологическую помощь

Запись на консультацию ведется по телефонам горячей линии. Фото: Администрация города Мариуполя

В Мариуполе стартовал проект «Психология жизни», и теперь жители города могут получить бесплатную психологическую помощь. Об этом сообщили в администрации города.

- В рамках проекта доступны бесплатные консультации, психотерапия, коррекционные занятия с детьми от психологов-профессионалов города Мариуполя, - пояснили в мэрии.

Сообщается, что запись на консультацию ведется по телефонам горячей линии +7 (949) 639 56 87 и +7 (949) 717 57 36.

Напомним, ранее сообщалось, что с июля в городе Мариуполь, как и по всей территории Донецкой Народной Республики, откроют кабинеты медико-психологического консультирования. Они будут расположены при городских поликлиниках. Заявлялось, что открытие таких кабинетов состоится в рамках проекта «Донбасс: психология жизни», который работает под эгидой совета при Президенте России по гражданским правам и развитию гражданского общества. Данный проект является результатом внедрения нового порядка оказания психиатрической медицинской помощи жителям.

Обратиться за помощью к психологам может каждый желающий. С каждым клиентом заключат договор, гарантирующий анонимность.

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