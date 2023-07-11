В ДНР цены на газ доведут до общероссийских к началу 2028 года

С 2025 года в новых регионах начнется трехлетний переходный период Фото: Олег ЗОЛОТО

Действующая система тарифного регулирования в сфере газоснабжения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях будет приведена к общероссийской до 1 января 2028 года. Соответствующее постановление утвердило Правительство России. Об этом сообщили в аппарате федерального Кабмина.

Там уточнили, что речь идет о регулировании цен на газ, в том числе тарифах на услуги по его транспортировке, плате за технологическое присоединение оборудования к газораспределительным сетям и магистральным газопроводам.

Сообщается также, что до конца 2024 года цены и тарифы на газ будут устанавливать местные власти по согласованию с Федеральной антимонопольной службой. С 2025 года в регионах начнется трехлетний переходный период.

- Постановлением также предусмотрено, что с 1 января 2024 года жители новых регионов смогут обратиться в газораспределительную организацию за услугой по бесплатному проведению газа до границ земельного участка в рамках действующей в России программы социальной газификации, - заявили в Правительстве РФ.

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