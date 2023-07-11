В ДНР готовят план восстановления Тельмановского района на 2024-2025 годы

Уже сформирован перечень запланированных ремонтных работ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР готовят план восстановления Тельмановского района на ближайшие два года. Его разработкой занимаются вместе с Московской областью. Об этом сообщила ДАН глава администрации района Наталья Великодная.

Она отметила, что уже сформирован перечень запланированных ремонтных работ на 2024-2025 годы.

- В план вошли муниципальные дороги, социальная сфера, объекты здравоохранения, объекты водоснабжения и водоотведения, линии электропередачи. Работаем с шефом-регионом - Московской областью, - заявила Великодная.

По словам главы администрации Тельмановского района, речь идет о восстановлении и капительных ремонтах действующих зданий и сооружений. Строительство новых объектов пока не запланировано.

Напомним, ранее сообщалось, что строители из Московской области восстановили школу в Тельмановском районе ДНР. Специалисты полностью оборудовали столовую в основном здании школы.

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